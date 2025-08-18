البيت الأبيض: انتهاء اجتماع ترامب مع القادة الأوروبيين

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاثنين “إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الأوروبيين في الغرفة الشرقية انتهى”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزعماء سيجتمعون مرة أخرى أو متى. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيدعوهم إلى المكتب البيضاوي بعد انتهاء الاجتماع.

فيما قطع الرئيس الأميركي اجتماعا في البيت الأبيض مع قادة أوروبيين لإجراء اتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن جهود التوصّل لاتفاق حول أوكرانيا، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر مطّلع على المباحثات.

وقال المصدر إنّ ترامب اتّصل ببوتين بينما كان يستضيف كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن الكرملين أن مكالمة بوتين وترامب استمرت لنحو 40 دقيقة، وقد ناقشا المحادثات المباشرة بين الروس والأوكرانيين.

وترامب عن تفاؤل حذر الاثنين بشأن إمكانية تحقيق السلام في أوكرانيا، وأظهر برفقة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين رغبة في التعاون لإحلال السلام وضمان أمن البلد الغارق في الحرب.

وقال زيلينسكي في بداية اجتماع موسع مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض “أجرينا محادثة جيدة للغاية مع الرئيس ترامب، وكانت بالفعل الأفضل”.

وقبل الاجتماع الموسع، عقد ترامب وزيلينسكي اجتماعا ثنائيا في المكتب البيضوي حيث خلاله على بعض أسئلة الصحافيين بنبرة ودية ومرحة في بعض الأحيان، على عكس التوبيخ العلني الذي تعرض له الزعيم الأوكراني في نفس المكان في نهاية شباط/فبراير.

وقال الرئيس الأوكراني الذي انتقده نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خلال الزيارة السابقة لعدم إظهاره امتنانه للدعم الأميركي، “شكرا على المبادرة، والشكر الجزيل لك على جهودك، جهودك الشخصية لوقف القتل ووقف هذه الحرب”.

مجاملات ودية وبوتين على الخط

وارتدى زيلينسكي سترة وقميصا أسودين، ما أكسبه عند وصوله إطراءات من ترامب الذي يعرف باهتمامه الشديد بالتفاصيل البروتوكولية.

وقال الرئيس الأميركي “راقتني”، مشيرا إلى ملابس ضيفه التي كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة من أنصار ترامب خلال الزيارة السابقة بسبب ملابسه المستوحاة من الزي العسكري والتي اعتبروها غير رسمية بتاتا.

وأكد ترامب للزعماء الأوروبيين أن فلاديمير بوتين الذي التقاه الجمعة في ألاسكا، “وافق على قبول روسيا ضمانات أمنية لأوكرانيا”.

وأغدق سيّد البيت الأبيض على ضيوفه المجاملات الودية، وشكروه بدورهم بحرارة على جهوده في الوساطة.

والملاحظة الوحيدة التي أتت عكس التيار هي تلك التي صدرت عن المستشار الألماني فريديريش ميرتس الذي شدّد على ضرورة وقف إطلاق النار قبل التفاوض على اتفاق سلام، في حين يكرر الرئيس الأميركي أنّ هذه ليست خطوة أساسية.

وقال ميرتس “دعونا نعمل على ذلك ونحاول الضغط على روسيا”، مع استمرار النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد شنّت روسيا مجددا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية ضد أوكرانيا الإثنين.

كما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هدف “الهدنة أو وقف إطلاق النار”، وطلب أن يشارك الأوروبيون في المناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بمجرد أن يحقق دونالد ترامب هدفه المتمثل في جمع القادة الروس والأوكرانيين على طاولة واحدة.

“حماية جيدة للغاية”

وأكد ترامب، دون الخوض في التفاصيل، أن الولايات المتحدة “ستكون مشاركة” في ضمان أمن أوكرانيا مستقبلا في حال التوصل لاتفاق، وهي قضية حاسمة بالنسبة لكييف والأوروبيين.

ووعد قائلا “سنوفر لهم حماية جيدة للغاية”، وذلك بعدما أوضح مؤخرا أن أي ضمانات أمنية يجب أن تكون خارج إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى تقبلها موسكو.