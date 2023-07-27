الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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البيت الأبيض: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب أدى إلى تقلب الأسعار

منذ 5 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس إن انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها التي تشتد الحاجة إليها أدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين إن مبادرات الحبوب الخاصة بالبحر الأسود أسفرت عن تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق في المناطق الريفية.

وأضافت أن “الإجراءات التي تتخذها روسيا لحرمان الأسواق العالمية من مثل هذه الكمية الكبيرة من المنتجات الغذائية ستؤدي إلى تفاقم الجوع في بعض أكثر المناطق تضررا في العالم ومنها أفريقيا”.

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