البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (الجمعة 8-12-2023) إن بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، ونواصل العمل معها لتوخي الحذر بشأن أهدافها في غزة.

وأشار كيربي في حديث للصحفيين، إلى أن الولايات المتحدة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن الوضع الإنساني بالقطاع.

وأضاف “ندرك جميعا بالتأكيد أنه يمكن فعل المزيد لمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.

وأكد ان الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإدخال المساعدات إلى غزة.

في السياق، قال المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن، إن بلاده تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية جديدة وفورية في قطاع غزة، تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

من جانبها أكدت المندوبة البريطانية ضرورة “العمل على الاتفاق على مزيد من الهدن الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل”، ودعت إلى البناء على “العمل المحوري لمصر وقطر والولايات المتحدة”، في إشارة إلى الجهود التي بذلتها تلك الدول في التوصل لهدنة سابقة استمرت 7 أيام.