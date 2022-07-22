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البيت الأبيض: بايدن بخير و لا يزال يعاني من أعراض طفيفة

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 3:41 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “بخير” وكان لا يزال يعاني من أعراض طفيفة لكوفيد-19 حتى ليل الخميس.

وقال جها، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، إنه سيتحقق مرة أخرى من حالة الرئيس في صباح اليوم الجمعة. وتابع “هي نفس الأعراض بالأساس… حتى الساعة العاشرة مساء… قال (بايدن) إنه يشعر بأنه على ما يرام”.

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19 وأنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن (79 عاما)، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، من المقرر أن يعقد ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت اليوم الجمعة.

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