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البيت الأبيض: بايدن سيسعى لتمديد معاهدة "ستارت-3" مع روسيا لـ5 أعوام

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 9:28 صباحًا
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا لمدة 5 أعوام.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن إدارة بايدن ستسعى لتمديد المعاهدة لـ 5 أعوام.

وفي وقت سابق أعرب كل من مرشحي بايدن لمنصبي وزيري الخارجية والدفاع، أنتوني بلينكن ولويد أوستين عن تأييدهما لتمديد المعاهدة، مشيرين إلى أن ذلك يصب في مصلحة واشنطن.

وتعثرت المشاورات الروسية – الأمريكية بشأن تمديد المعاهدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وينتهي موعد سريان المعاهدة في 5 فبراير المقبل، وهي تحدد سقفا لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة، الذي يجب ألا يتجاوز 1550 رأسا حربيا لدى كل طرف.

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