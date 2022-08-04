الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: بايدن لا يزال مصابا بكورونا

منذ 38 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى الخميس، لكنه يشعر بأنه “بحالة جيدة للغاية”.

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال “على فترات متباعدة جدا”، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

كان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو تموز.

وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت.

ووصف أوكونور ظهور نتيجة إيجابية بعد النتيجة السلبية بأنه حالة “ارتداد” رصدت في نسبة صغيرة من المرضى الذين تناولوا، على غرار الرئيس بايدن، عقار “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يعمل هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي ينتجه مختبر “فايزر”، عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر. وبالتالي، إبطاء تفشي المرض.

يوصى باستخدام “باكسلوفيد” في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض.

    المزيد من أخبار العالم

    سلفا كير
    جنوب السودان يمدد ولاية الحكومة الانتقالية
    معبر بيت حانون- إيرز الفاصل بين غزة وإسرائيل
    إسرائيل تمدد إغلاق معابر غزة
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!