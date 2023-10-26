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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا ملف الرهائن الأميركيين في غزة

26 - أكتوبر - 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا أمس الأربعاء 25\10\2023 “الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح” الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو أيضا “أهمية التركيز على ما بعد هذه الأزمة ليشمل مسارا لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وفي آخر التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة أن إسرائيل وافقت على تأجيل الغزو البري للقطاع حتى يتم نشر أنظمة دفاع جوي أميركية في المنطقة هذا الأسبوع لحماية القوات الأميركية، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفى طلبه من السلطات الإسرائيلية تأجيل عملية الاجتياح.

فيما قال مسؤولون أميركيون لرويترز إن واشنطن عبرت عن مخاوفها لإسرائيل من أن إيران والجماعات المدعومة من طهران قد تسهم في تصعيد الصراع من خلال مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

كما اعتبروا أن التوغل الإسرائيلي في غزة قد يكون بمثابة حافز لوكلاء إيران.

    المصدر :
  • رويترز

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