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البيت الأبيض: بايدن يتابع من كثب المفاوضات مع روسيا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يناير - 2022 10:46 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع من كثب المعلومات الخاصة بالمفاوضات الروسية الأمريكية حول القضايا الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن “يتلقى معلومات محدثة من فريقه الخاص بالأمن القومي كل يوم تقريبا حول سير الحوار والوضع في المناقشات”.

وأضافت أنه لا يوجد لديها ما تعلن عنه في ما يتعلق بالخطط المحتملة لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وقالت: “حتى الآن لا يوجد لدي أي إعلان. واعتقد أننا سنجري تحليلا للمرحلة التي نتواجد فيها بعد جولتين أخريين من المفاوضات”.

ويأتي ذلك بعد جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن في أوروبا والمقترحات الروسية بهذا الشأن، التي جرت في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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