البيت الأبيض: بايدن يتصل بالمستشار الألماني والرئيس المصري

قال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس قبيل زيارة شولتس إلى مصر وإسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فيما قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرئيس ونظيره الأمريكي جو بايدن شددا على ضرورة احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى لا يهدد الأمن في المنطقة.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي “على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف “كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.