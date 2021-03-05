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البيت الأبيض: بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية

5 - مارس - 2021
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أميركية على أهداف في الخارج.

وقدم السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن يريد العمل مع كين بشأن الأمر. وأضافت “أنه يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد… من الواضح أنه قد عفا عليها (التفويضات) الزمن”.

وقالت ساكي “هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام”.

وأشارت ساكي الى أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة في سوريا بموافقة بايدن كانت قانونية. وأضافت “نحن واثقون من السلطة القانونية لاتخاذ قرار تلك الضربة”.

وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة إعلان الحرب.

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