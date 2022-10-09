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البيت الأبيض: بوتين هو من بدأ الحرب وسنواصل دعم أوكرانيا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 5:16 مساءً
جون كيربي

جون كيربي

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أحجم البيت الأبيض اليوم الأحد عن التعليق على انفجار تسبب في إلحاق أضرار بجسر لحركة القطارات والمركبات بين روسيا وشبه جزيرة القرم، لكنه أشار إلى أنه سيواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب وهو من يمكنه أن ينهيها إذا أراد.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة (إيه.بي.سي) “ليس لدينا ما نضيفه للتقارير المتعلقة بالانفجار الذي وقع على الجسر. ليس لدي أي شيء لأوضحه بهذا الشأن”

. وأضاف “ما يمكنني قوله هو أن السيد بوتين هو من بدأ هذه الحرب والسيد بوتين هو من بإمكانه أن ينهيها اليوم، بمجرد نقل قواته إلى خارج البلاد”.

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلن بايدن بالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا، تقديم أكبر مساعدات عسكرية إلى كييف بنحو 2.98 مليار دولار.

وبدأ الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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