البيت الأبيض: ترامب أبلغ القطريين مسبقاً بالهجوم الإسرائيلي وقال لأمير قطر أن هذا لن يتكرر

أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت عن إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح بالضربة الإسرائيلية في قطر وأن الرئيس أكد لأمير دولة قطر تميم بن حمد بعدم تكرار الحادثة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأيض خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم الذي شنّه سلاح الجو الإسرائيلي في الدوحة واستهدف مقرا لقيادات حركة “حماس”.

وأشارت ليفيت إلى أنه بعد إبلاغ ترامب بالهجوم قام بدوره بإبلاغ مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الذي أبلغ بدوره دولة قطر بهذا الأمر.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي “يرى أن هذه الحادثة المؤسفة فرصة لإحلال السلام”.

وجاء في تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض:

-القضاء على “حماس”، التي استفادت من بؤس أولئك الذين يعيشون في غزّة هو هدف جدير بالتحقيق.

-وجّه ترامب على الفور المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله ويتكوف.

-ترامب لا يوافق على “موقع” الضربة وقد عبّر عن ذلك خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

-القصف الذي جاء من جانب واحد داخل قطر لا يعزز أهداف إسرائيل أو أمريكا.

-ترامب ينظر إلى قطر على أنها حليف قوي وصديق للولايات المتحدة، ويشعر بالسوء الشديد بشأن موقع هذا الهجوم.

-الرئيس تحدث مع الأمير ورئيس وزراء قطر وأكد لهما أن مثل هذا الشيء لن يحدث مرة أخرى على أراضيهم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين لقوات الأمن الداخلي في الغارات الإسرائيلية على الدوحة.

وأكدت الداخلية أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائما في مقدمة الأولويات.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.

وقالت حماس في بيان “نؤكد فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء إلى علياء المجد، وهم: الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب الدكتور خليل الحية، الشهيد همام الحية (أبو يحيى) نجل الدكتور خليل الحية، الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) مرافق، الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) مرافق، الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) مرافق”.