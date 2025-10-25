السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين خلال توقف في طريقه لماليزيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 3:16 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيرافق ترامب في قطر.

ترامب يغادر الى ماليزيا

وغادر ترامب بلاده، الجمعة، متوجها إلى ماليزيا في مستهل جولة آسيوية تمتد 5 أيام وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وقبل مغادرته البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، أعرب في تصريح صحفي عن أمله في إجراء لقاء “جيد” مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضح ترامب إنه سيناقش مع “شي” الخميس المقبل كافة جوانب التجارة والرسوم الجمركية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتايوان.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لدينا الكثير لنتحدث بشأنه مع الرئيس شي، وهو الآخر لديه الكثير ليتحدث عنه معنا. وأعتقد أن اللقاء سيكون جيدا”.

ومن المنتظر أن يحضر ترامب، الأحد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور أول محطته الآسيوية حفل توقيع اتفاق ينهي الصراع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، ويلتقي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وفي ثاني محطته الآسيوية، يحل ترامب الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو ويلتقي رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة تاكايتشي ساناي، حيث تحمل زيارته إلى اليابان رسالة مهمة للصين وكوريا الشمالية، مفادها أن الشراكة الأمريكية اليابانية مستمرة.

والأربعاء، يشارك الرئيس الأمريكي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة بالمنطقة بثالث محطته الآسيوية.

وفي اليوم الأخير من جولته الآسيوية يعقد الرئيس الأمريكي، الخميس، اجتماعا ثنائيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وتحمل زيارة ترامب إلى الصين أهمية كبيرة للأسواق العالمية والدوائر السياسية، في ظل التوترات التجارية بين البلدين.

والأسبوع الماضي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأنهم سيتوصلون إلى اتفاق “عادل” مع الرئيس “شي”، وأنهم سيبرمون اتفاقية تجارية قوية جدا.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين منذ إعلان ترامب مطلع أبريل/ نيسان الماضي، فرض رسوم جمركية إضافة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة.

وأعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية (30 بالمئة)، اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستطبق ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة.

    المصدر :
  • رويترز

