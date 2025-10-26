البيت الأبيض: ترامب سيلتقي رئيس البرازيل اليوم الأحد

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ماليزيا اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس السبت، إن الرئيس دونالد ترامب سيبحث سبل العمل على حل القضايا الثنائية بما في ذلك التجارة خلال اجتماع متوقع مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا في آسيا.

وأضاف روبيو للصحفيين المسافرين على متن طائرته بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا “نعتقد أنه من المفيد للبرازيل على المدى الطويل أن تجعلنا الشريك المفضل في التجارة بدلا من الصين”.

وقال لولا الجمعة إنه على استعداد لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع مع ترامب إذا عُقد اجتماع بينهما، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية والتوتر مع فنزويلا.

ويعتزم الرئيس البرازيلي أن يجادل بأنّ الرسوم الجمركية بنسبة 50% التي فرضتها واشنطن على السلع البرازيلية كانت “خطأ”، مشيراً إلى فائض تجاري أميركي يبلغ 410 مليارات دولار مع البرازيل خلال 15 عاماً.

وقال لولا للصحافيين: “لا توجد مواضيع محظورة. يمكننا التحدث عن غزة، أوكرانيا، روسيا، فنزويلا، المواد الحيوية، العناصر الأرضية النادرة، أي شيء”. وفي ما يتعلق بفنزويلا، قال لولا إنه سيرحب بمناقشة مع ترامب، داعياً إلى احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية في ظل تقارير عن عمليات أميركية في المنطقة.