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البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم على السيارات

منذ 13 ساعة
الرئيس الأمريكي ترامب يدلي بتصريحات حول التعريفات الجمركية في البيت الأبيض. رويترز

الرئيس الأمريكي ترامب يدلي بتصريحات حول التعريفات الجمركية في البيت الأبيض. رويترز

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قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الرسوم الجمركية على السيارات اليوم الثلاثاء.

في حين، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا جمركية عالمية غير مسبوقة في أول 100 يوم من حكمه وخفض المساعدات الخارجية الأميركية واستخف بالدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتبنى الرواية الروسية حول الحرب في أوكرانيا وتحدث عن ضم غرينلاند واستعادة قناة بنما وجعل كندا الولاية الأميركية رقم 51.

وفي الأيام الـ100 الأولى منذ عودة ترامب إلى منصبه، شن الرئيس الأميركي حملة غير متوقعة في كثير من الأحيان أدت إلى قلب أجزاء من النظام العالمي القائم على قواعد، والذي ساعدت واشنطن في بنائه من أنقاض الحرب العالمية الثانية.

وأدى جدول أعمال ترامب القائم على سياسة (أميركا أولا) في ولايته الثانية إلى نفور الأصدقاء واكتساب الخصوم للجرأة، وأثار أيضا تساؤلات عن المدى الذي هو مستعد للذهاب إليه، وأثارت أفعاله، إلى جانب هذا الغموض، قلق بعض الحكومات لدرجة أنها ترد بطرق ربما يصعب التراجع عنها.

يأتي هذا في ظل ما يراه منتقدو الرئيس الجمهوري مؤشرات على تراجع الديمقراطية في الداخل، وهذا أثار مخاوف في الخارج، وتشمل هذه المؤشرات هجمات لفظية على القضاة وحملة ضغط على الجامعات ونقل المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور في إطار حملة ترحيل أوسع نطاقا.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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