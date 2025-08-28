البيت الأبيض: ترامب "ليس سعيداً" بضربات روسيا على كييف لكنه "لم يفاجأ"

أكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “ليس سعيداً” بالضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية، لكنه لم يتفاجأ بها، ودعا “الجانبين” إلى إنهاء الحرب.

وصرّحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين “لم يكن ترامب سعيدا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة”.

بدوره، ندد الموفد الأميركي الخاص إلى أوكرانيا الخميس بالضربات الروسية على كييف والتي أسفرت عن 17 قتيلا بينهم أربعة أطفال، معتبرا أنها تهدد الوساطة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال كيث كيلوغس عبر منصة إكس إن “هذه الهجمات المروعة تهدد السلام الذي يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى تحقيقه”، لافتا إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل “مدنيين أبرياء” وألحقت أضرارا بممثليتي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للصناعات العسكرية وقواعد جوية في هجوم كبير شنته على أوكرانيا خلال الليل.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان أنها شنت “ضربة مكثفة” على أوكرانيا باستخدام صواريخ “كينجال” فرط صوتية وطائرات مسيرة وصواريخ عالية الدقة تطلق من الجو. وقالت إنها أصابت كل أهدافها المحددة.

في المقابل، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن الهجوم على كييف أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 38 وإلحاق أضرار بمبان سكنية وغيرها في سبع مناطق.

يذكر أنه منذ مايو 2025، عُقِدَت ثلاث جولات مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا دون تقدم يذكر. وكانت أحدث محادثات مباشرة بين الجانبين في إسطنبول في 23 يوليو/تموز، واستغرقت 40 دقيقة فقط.

فيما فشلت جهود الرئيس الأميركي في تحقيق اختراق رغم عقده قمتين متتاليتين، الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والثانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء أوروبيين في واشنطن الأسبوع الماضي.