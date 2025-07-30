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البيت الأبيض: ترامب محبط من سير المحادثات التجارية مع الهند

منذ 20 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأربعاء “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالإحباط من سير المحادثات التجارية مع الهند، ويعتقد أن إعلانه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة سيساعد في هذا الصدد”.

وأضاف هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض أن ترامب والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيكون لديهما المزيد من المعلومات “قريبا” فيما يتعلق بعقوبة إضافية أعلنها ترامب في وقت سابق.

وقال هاسيت “أعتقد أن الرئيس ترامب محبط من (مستوى) التقدم المحرز مع الهند، لكنه يشعر أن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة… سيعالج الوضع بما يصب في مصلحة الشعب الأمريكي”.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم إنه سيفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على البضائع المستوردة من الهند بدءا من أول أغسطس آب المقبل. وأضاف أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضا عقوبة لم يحددها بدءا من يوم الجمعة أيضا، دون أن يذكر تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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