الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
البيت الأبيض: ترامب يراقب الوضع في نيجيريا عن كثب

منذ 10 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، اليوم الثلاثاء “إن الرئيس دونالد ترامب يراقب الوضع في نيجيريا عن كثب بعد تحذيره من أنه ربما يشن هجمات عسكرية هناك”.

وفي سياقٍ منفصل، قال الجيش النيجيري، اليوم “إن 19 من قطاع الطرق المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قواته في ولاية كانو”، في تفجر نادر للعنف في المركز التجاري الواقع بشمال غرب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان أن جنديين وحارسا محليا قتلوا أيضا في العملية.

وقال الجيش إن الاشتباكات وقعت في منطقة شانونو، حيث داهمت قواته مخبأ لقطاع الطرق بدعم من وكالات أمنية أخرى.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية كبيرة للحد من انعدام الأمن الآخذ في التصاعد في شمال نيجيريا، حيث قتلت الجماعات المسلحة وخطفت الآلاف في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

