البيت الأبيض: ترامب يريد وقفا دائما لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى وقفا دائما لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت ليفيت للصحفيين إن إحباط ترامب يتزايد من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن إنهاء الحرب يتطلب جلوسهما إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت إلى أن بوتين عرض وقفا مؤقتا لإطلاق النار اليوم، لكنها جددت التأكيد على أن مسعى الرئيس الأمريكي واضح نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في وقت سابق الاثنين 28\4\2025 إن كييف مستعدة لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل، مضيفا أنه إذا كانت روسيا تريد السلام حقا فعليها وقف هجماتها فورا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا من الثامن حتى نهاية العاشر من مايو\أيار بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 28\4\2025 وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وذكر الكرملين في بيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الثامن من مايو\أيار حتى العاشر من الشهر نفسه. ودعت روسيا أوكرانيا للانضمام إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أنه في حال حدوث أي انتهاكات من الجانب الأوكراني، سترد القوات المسلحة الروسية “ردا مناسبا وفعالا”.