البيت الأبيض: ترامب يشعر بخيبة أمل وصبره ينفذ بشأن حرب أوكرانيا

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي يشعر بخيبة أمل تجاه وتيرة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بالمفاوضات.

وقالت ليفيت للصحافيين في البيت الأبيض: “الرئيس يشعر بخيبة أمل وصبره ينفد. يريد أن يقدم خدمة للعالم وأن يرى السلام وأن يرى القتل يتوقف، لكن الأمر يتطلب رغبة في ذلك من طرفي الحرب”.

وأضافت: “للأسف، يسير الرئيس زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ على ما يبدو”.

قبل ذلك، هاجم ترامب اليوم زيلينسكي، متهما إياه بالإدلاء بـ”تصريحات تحريضية” حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وفي وقت جرت محادثات في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، نشر الرئيس الأميركي منشورا طويلا شديد اللهجة على منصته تروث سوشال، مكررا أن زيلينسكي “ليس لديه أوراق في يده”، ومتهما إياه بـ”إطالة أمد المجازر” لأنه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها العام 2014.