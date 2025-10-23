البيت الأبيض: ترامب يلتقي بشي في كوريا الجنوبية ضمن جولة آسيوية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، 29 يونيو 2019. رويترز

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولته الآسيوية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب سيتوجه إلى ماليزيا في وقت متأخر من مساء الجمعة، وسيزور أيضا كوريا الجنوبية، حيث سيلتقي بشي يوم الخميس المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا “جانبيا” مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية في ظل نزاع بين البلدين بشأن قيود التصدير.

وقال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس الإخبارية إنه توجه إلى ماليزيا مساء الأربعاء للقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ لحل النزاع بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة والرد الانتقامي المحتمل عليها من جانب الولايات المتحدة، وذلك قبل قمة (أبيك) التي تنعقد على مدى يومي 31 أكتوبر/تشرين الأول وأول نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن ترامب وشي على تواصل دائم، وأضاف أن “من المؤسف إضاعة أول لقاء مباشر بينهما خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية في محاولة تجاوز بعض المشاكل، بدلا من المضي قدما نحو حوار بناء بين الولايات المتحدة والصين”.

وتخوض أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حربا تجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وبعد فترة هدوء نسبي، تصاعد التوتر مجددا بينهما في أكتوبر/تشرين الأول مع إعلان الصين تشديد القيود على صادرات المعادن الاستراتيجية النادرة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنه خلال الاجتماع في ماليزيا “سيبحث الطرفان مسائل مهمة ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، عملا بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات السابقة بين الرئيسين هذه السنة”.