البيت الأبيض: تقليص أعداد القوات الإسرائيلية في جنوب غزة يبدو "راحة وتجديد

أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، إن تقليص القوات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة يبدو أنه “راحة وتجديد” ولا يشير بالضرورة إلى أي عمليات جديدة.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة إيه.بي.سي نيوز “كما نفهم الأمر ومن خلال إعلاناتهم، فإن الأمر يتعلق فقط بتوفير الراحة والتجديد لهذه القوات… ولا نقول إنها تدل بالضرورة على بعض العمليات الجديدة القادمة لهذه القوات”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن سيسحب كل قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة بعد ستة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.