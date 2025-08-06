البيت الأبيض: توقعات بفرض عقوبات ثانوية على روسيا يوم الجمعة

قال مسؤول في البيت الأبيض “إن اجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الأربعاء كان جيدا”، مضيفا أن واشنطن لا تزال تخطط للمضي قدما في فرض عقوبات ثانوية يوم الجمعة.

وأضاف “الروس حريصون على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع تطبيق العقوبات الثانوية يوم الجمعة”.

واجتمع ويتكوف مع بوتين لثلاث ساعات تقريبا في أحدث مهمة لتحقيق تقدم في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، والتي بدأت بغزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات على موسكو في حال عدم اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.