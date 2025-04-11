الجمعة 13 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

منذ 24 دقيقة
البيت الابيض

البيت الابيض

A A A
طباعة المقال

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعلم إيران أن “جميع الخيارات مطروحة” لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة غدا السبت بين وفدين الأمريك وإيراني.

وأضافت “هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي”، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية، لكن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية.

ومضت قائلة “لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه للأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترامب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس. إنه متمسك بهذا الرأي بشدة”.

ومن المقرر أن يُجري المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف محادثات غدا السبت مع وفد إيراني في عُمان. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيمثل إيران، بينما يشارك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بصفته وسيطا.

وعاود ترامب في فبراير شباط تطبيق سياسة “أقصى الضغوط” على إيران، والتي تشمل إجراءات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي. وقال هذا الأسبوع إنه في حال فشل المحادثات “ستكون إيران في خطر كبير”.

 

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    علم روسيا
    روسيا ترفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024
    أسعار النفط (تعبيرية)
    النفط يصعد مع تكيف الأسواق مع مخاطر السياسات التجارية الأمريكية
    الدولار واليورو
    ارتفاع أسعار القمح في الاتحاد الأوروبي بعد تراجعه بفعل قوة اليورو

    الأكثر قراءة

    اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
    روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والامتناع عن العمل!
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    "فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!