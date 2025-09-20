البيت الأبيض: رسوم تأشيرة إتش-1بي لن تنطبق على حامليها حالياً

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن رسما سنويا جديدا بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات إتش-1بي في الولايات المتحدة سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، لكنه لن ينطبق على حاملي التأشيرات السارية.

وقال المسؤول “هذا رسم لمرة واحدة”.

وقالت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية (ناسكوم) في وقت مبكر اليوم إن الأمر التنفيذي الذي يفرض الرسوم الجديدة على طلبات تأشيرة إتش-1بي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب مساء أمس يمكن أن يعطل العمليات العالمية لشركات خدمات التكنولوجيا الهندية التي تنشر المهنيين المهرة في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن هذه الرسوم لن تؤثر على حاملي التأشيرات الحاليين الذين هم في طريق العودة للبلاد أو أولئك الذين يجددون تأشيراتهم.

وسيطبق هيكل الرسوم الجديد على المتقدمين الجدد للتأشيرة في دورة مسابقة اليانصيب المقبلة، وليس على حاملي التأشيرات حاليا أو من يجددون تأشيراتهم.

وأثار إعلان أمس الجمعة المخاوف بين الموظفين عبر قطاعات واسعة من الشركات الأمريكية. ونصحت شركات، منها مايكروسوفت وأمازون وألفابت، بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات إتش-1بي بالبقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسائل بريد إلكتروني داخلية راجعتها رويترز.

وعلى تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير ريد نوت، شارك عدد من حاملي تأشيرة إتش-1بي قصصا عن إسراعهم للعودة إلى الولايات المتحدة، بعضهم بعد ساعات فقط من وصولهم من الخارج، خشية خضوعهم لرسوم المئة ألف دولار الجديدة.