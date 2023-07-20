البيت الأبيض: روسيا قد تهاجم سفن شحن مدنية في البحر الأسود

حذر البيت الأبيض (الأربعاء 19-7-2023) من أن روسيا قد توسع استهدافها لمنشآت الحبوب الأوكرانية ليتضمن هجمات على سفن الشحن المدنية في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج‭‭‭ ‬‬‬إن المسؤولين الأمريكيين لديهم معلومات تشير إلى أن روسيا نشرت ألغاما بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وإن روسيا أعلنت أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا عبر مياه البحر الأسود ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية.

وأضاف “نعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات”.

وقال هودج “بالإضافة إلى هذا الجهد المنسق في البحر الأسود، لاحظنا بالفعل أن روسيا استهدفت موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية في أوديسا بالصواريخ والطائرات المسيرة في 18 و 19 يوليو مما أدى إلى تدمير بنية تحتية زراعية و60 ألف طن من الحبوب”.

واتهمت أوكرانيا روسيا في وقت سابق اليوم الأربعاء بإلحاق الضرر بالبنية التحتية لتصدير الحبوب في ضربات “شنيعة” خلال الليل ركزت على اثنين من موانئها المطلة على البحر الأسود، وتعهدت بألا يردعها ذلك عن العمل للحفاظ على خروج صادرات الحبوب من موانئها.