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البيت الأبيض: سوليفان يجتمع مع عائلات الرهائن لدى حماس

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 18 - يناير - 2024 8:33 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض‭ ‬جون كيربي إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيجتمع اليوم الخميس 18\1\2024 مع عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي آخر المستجدات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل دمرت نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، متعهدا بمواصلة الحرب حتى تحقيق “النصر الكامل”.

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحفي بتل أبيب “هناك مرحلتان للقتال.. الأولى تدمير كتائب حماس وهي وحداتها القتالية المنظمة”.

وأضاف “حتى الآن تم تدمير 16 أو 17 من أصل 24. وبعد ذلك تأتي (مرحلة) تطهير المنطقة (من المسلحين). الإجراء الأول عادة ما يكون أقصر، والثاني عادة ما يستغرق وقتا أطول”.

وقال نتنياهو، وهو يحمل صورة جندي إسرائيلي سقط في القتال، إن الجنود لن يرحلوا سدى متعهدا بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف “النصر سيستغرق شهورا عديدة أخرى لكننا مصممون على تحقيقه”.

    المصدر :
  • رويترز

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