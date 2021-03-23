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البيت الأبيض: سيُعقد حوارا استراتيجيا في نيسان بين الولايات المتحدة والعراق

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 11:06 مساءً
البيت الابيض

البيت الابيض

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في نيسان وأن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان “ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ”.

وأضافت “الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) من إعادة تجميع صفوفها”.

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