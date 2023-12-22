البيت الأبيض: فريق بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر

قالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض الجمعة إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر حيث يهاجم الحوثيون سفنا تجارية.

وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات.

وقالت للصحفيين إن الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وإن النمو ظل قويا.

لكنها أضافت أن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق انضمت شركة هاباج لويد الألمانية إلى منافسيها الجمعة في إعلان رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن إنه سيتم تطبيق “رسوم إضافية موسمية مؤقتة” على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، التي تضم مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، اعتبارا من الأول من يناير\كانون الثاني وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك “برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة”.

واعتبارا من 22 يناير\كانون الثاني، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضا على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.

وتتراوح الرسوم الإضافية بين 250 دولارا إلى 1000 دولار اعتمادا على المسار وحجم الحاوية.

وقال متحدث باسم هاباج لويد لرويترز إن الرسوم الإضافية جاءت استجابة للوضع الغامض في البحر الأحمر.

وإلى جانب هاباج لويد، فرضت شركتا ميرسك وسي.إم.إيه سي.جي.إم رسوما إضافية أيضا بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من عرقلة التجارة العالمية.