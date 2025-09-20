البيت الأبيض: لا علاقة للإدارة الأمريكية أو للرئيس ترامب بقرار إقالة جيمي كيميل

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وجود علاقة للإدارة الأمريكية أو للرئيس دونالد ترامب بقرار شبكة ABC حول إقالة المذيع جيمي كيميل بعد تعليقاته حول اغتيال تشارلي كيرك.

وقالت ليفيت في حديث على قناة فوكس نيوز التلفزيونية: “اتخذت إدارة ABC بنفسها قرار إقالة جيمي كيميل وإلغاء برنامجه. أؤكد لكم أن القرار لم يصدر من البيت الأبيض، ولم يكن هناك أي ضغط من رئيس الولايات المتحدة في هذا المجال”.

وعلقت ليفيت كذلك على تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي اتهم الإدارة الأمريكية الحالية بعد إقالة كيميل، بإطلاق “التهديدات الخطيرة” ضد ممثلي وسائل الإعلام في البلاد.

وقالت المتحدثة: “مع كل الاحترام للرئيس الأسبق أوباما، إلا أنه ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه”. وأضافت المتحدثة أن كيميل “كذب عمدا” على مشاهديه بشأن مقتل كيرك.

واختتمت ليفيت حديثها: “لقد اتخذ قراره هذا، والآن سوف يتعين عليه أن يتحمل مسؤولية هذا القرار، ومسؤولية هذه الكذبة”.

في وقت سابق، أوقفت قناة ABC مقدم برنامج Jimmy Kimmel Live جيمي كيميل عن العمل، بعد تعليقاته حول مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وأعلنت شبكة ABC أنها أوقفت كيميل “إلى أجل غير مسمى” بعد نكتته حول رد فعل الرئيس دونالد ترامب على وفاة كيرك. وذكرت الشبكة أنها اتخذت هذا القرار، بعد مزاح كيميل حول رد فعل الرئيس دونالد ترامب على مقتل كيرك.

ورحّب البيت الأبيض بقرار قناة ABC، ووصف المذيع كيميل بـ”المنحرف المريض”، بينما كتب ترامب نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “خبر سار لأمريكا”، مضيفا أن كيميل “عديم الموهبة”. وعبّر عدد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم أوباما، عن معارضتهم للقرار، متهمين إدارة ترامب بالضغط على وسائل الإعلام.