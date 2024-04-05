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البيت الأبيض: لا نعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي الإغاثة

منذ 39 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة ورلد سنترال كيتشن.

وأضاف كيربي للصحفيين أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس جو بايدن في مكالمة هاتفية أمس الخميس على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الواقعة.

ومساء الاثنين، 1 نيسان/أبريل الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

والثلاثاء، أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح”.

    المصدر :
  • رويترز

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