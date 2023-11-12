البيت الأبيض: لا يمكن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، إن واشنطن لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات.

وفي مقابلة مع “سي بي إس” CBS الأميركية، قال سوليفان إن واشنطن منخرطة في المفاوضات بين إسرائيل وقطر بشأن المحتجزين، مضيفاً أنه “لا يمكن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر عندما يتعلق الأمر بالحكم في غزة”.

سوليفان ذكر أنه يجب أن يترك الأمر للشعب الفلسطيني ليقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي.

وأضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: “سننقل الأميركيين إلى خارج غزة اليوم”.

وردت حماس على البيت الأبيض، حيث قال القيادي في الحركة أسامة حمدان، الأحد، إن “غزة لن يحكمها إلا أهلها، ولا سلطة سياسية أو أمنية فيها إلا للفلسطينيين”.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحافي عقده في بيروت، أن قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار وفرض إدخال المساعدات للقطاع المحاصر “يسير في الاتجاه الصحيح ونترقب تنفيذه”، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت القمة العربية الإسلامية قد قررت كسر الحصار المفروض على غزة، و”فرض” إدخال مساعدات إنسانية تشمل الوقود للقطاع على الفور، وأدانت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من شمال إلى جنوب غزة أو خارج القطاع والضفة الغربية والقدس، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

هذا وتتواصل عمليات القصف والمعارك العنيفة في محيط مستشفيات غزة، الأحد، بين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدّم داخل غزة وحركة حماس، ما يهدّد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذّرت منظمات دولية من أن وضعها “كارثي” ينذر بتحولها إلى “مشرحة”.