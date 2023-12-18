البيت الأبيض: لسنا قريبين من صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنّه “لا يمكننا أن نقول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها صفقة أسرى أخرى وشيكة” بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال جون كيربي في مؤتمر صحافي: “لسنا قريبين من صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، مضيفًا: “نتابع العمل على الوصول إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح أسرى وإيصال المساعدات الإنسانية مع وقف مؤقت لإطلاق النار، المفاوضون يعملون وهذا نقاش مثمر”.

وأكد كيربي أن أميركا تؤمن بأن حل الدولتين هو المسار الصحيح للإسرائيليين والفلسطينيين.

لقاء في وارسو

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولان أميركيان إن من المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في وارسو اليوم لمناقشة اتفاق جديد محتمل لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة. وتحدث المسؤولان شريطة عدم نشر هويتهما.

ويعقد الاجتماع في وارسو بعد ثلاثة أيام من لقاء رئيس الوزراء القطري ومدير الموساد ديفيد بارنيا في عاصمة أوروبية أخرى، لمحاولة إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي تتوسط فيها قطر، بحسب موقع “أكسيوس”.

فيما قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم يتوقعون أن يكون الاتفاق على شروط صفقة جديدة محتملة هذه المرة أكثر صعوبة.

في المقابل، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب تصل من مصر وقطر.

ولعب بيرنز دورًا رئيسيًا في التوسط في الصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 أسير الشهر الماضي، من بينهم العديد من الأميركيين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن استمرار مشاركة بيرنز في المفاوضات أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى أي اتفاق جديد.