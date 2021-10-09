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البيت الأبيض: لم نحدد بعد مصدر "متلازمة هافانا" لدى الدبلوماسيين الأمريكيين

9 - أكتوبر - 2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

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أعلن البيت الأبيض أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد بعد مصدر ما يسمى بـ”متلازمة هافانا” التي أصيب بها موظفون في مختلف الأجهزة الأمريكية، وخاصة في البعثات الدبلوماسية في كوبا والصين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الجمعة: “لم نحدد المصدر بعد، لكننا نتعامل بشكل جدي مع كافة المعلومات عن كل حادث من هذا القبيل، ونسعى إلى أن يستخدم فريقنا للأمن القومي كافة الوسائل لجمع ودراسة المعلومات حول تلك الحوادث”.

وأضافت أن التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمرا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تعرض دبلوماسييها في كوبا والصين لهجمات موجية منذ عام 2016، حيث كان الموظفون في البعثات الأمريكية يشكون من أعراض مختلفة مثل الصداع وارتفاع الضغط.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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