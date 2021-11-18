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البيت الأبيض: لم نغير نهجنا بشأن العقوبات على إيران قبل المحادثات النووية

19 - نوفمبر - 2021
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها بشأن العقوبات على إيران قبل المحادثات النووية.

ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في 29 تشرين الثاني بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.

وستأتي المفاوضات بعد اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. ويقول دبلوماسيون إنه ليس من المرجح اتخاذ إجراء ضد إيران خلال الاجتماع خشية إلحاق الضرر بالمفاوضات غير المباشرة.

وفي الإطار، أكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال الأيام الأخيرة، في تعليقات منفصلة بعيد مباحثات أجراها مسؤولون في خارجية هذه الدول مع كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أن مفاوضات فيينا يجب أن تستأنف من النقطة التي توقفت عندها، في مؤشر على أن هذا الخلاف كان محوراً أساسياً في المباحثات بين باقري كني ونظرائه الأوروبيين، فضلاً عن تأكيدات أوروبية على ذلك في اتصالات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظرائه في الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

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