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البيت الأبيض لنتنياهو: لكبح جماح المستوطنين.. والتمييز بين المدنيّين و"المسلحين"

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2023 4:20 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في عمليتها العسكرية في غزة.

ودعا سوليفان، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “كبح جماح” عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

وأشار سوليفان في هذا السياق، إلى أنّه “غير المقبول تمامًا ممارسة العنف من المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة الغربية”.

وأردف مستشار الأمن القومي الأميركي “نعتقد أن على الإسرائيليين اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين وبايدن سيتحدث إلى نتنياهو خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف المتحدث: “نعتقد أن على الإسرائيليين اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين، وبايدن سيتحدث إلى نتنياهو خلال الساعات المقبلة”.

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