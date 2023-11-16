البيت الأبيض: لن نكشف أي معلومات مخابراتية عن صلة حماس بمستشفى الشفاء

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض (الخميس 16-11-2023) إن الولايات المتحدة لن تكشف أي معلومات مخابرات إسرائيلية أو توضيح بشأن تقييم أجهزة مخابراتها ومفاده أن حماس استخدمت مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة وربما كمنشأة تخزين.

وأوضح أن الولايات المتحدة واثقة من تقييم مخابراتها بخصوص أنشطة حركة حماس في مستشفى الشفاء. ورفض التوضيح أو الإدلاء بتفاصيل بخصوص الأيام العديدة الماضية.

ودخلت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء أمس الأربعاء بعد قصف جوي وعملية برية استهدفت مقاتلي حركة حماس التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها قتلت 1200 شخص في هجوم مباغت عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإسرائيليون قد تبادلوا أي معلومات مخابرات جديدة منذ بدء الغارة على المستشفى، قال كيربي “لن أتحدث عن معلومات مخابرات محددة ربما تبادلناها”.

وأضاف في إفادة صحفية “من حقهم فعلا التحدث عن الأمر لكن كما قلت في ذلك اليوم نحن واثقون من تقييم مخابراتنا بخصوص كيفية استخدام حماس لذلك المستشفى”.

وتابع أن مقاتلي حماس كانوا يحتمون في المستشفى ويستخدمونه كدرع ضد العمل العسكري مما يعرض المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وقال “لدينا مخابراتنا التي تقنعنا بأن حماس كانت تستخدم (مستشفى) الشفاء كمقر قيادة وتحكم، وكمنشأة تخزين أيضا على الأرجح.

“ما زلنا على قناعة بصحة معلومات المخابرات تلك”.