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البيت الأبيض: لن يكون لنا وجود مستمر في أفغانستان بعد الثلاثاء 31 أغسطس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 10:59 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أكد البيت الأبيض أن  أن الرئيس الأميركي، جو بايدن “متمسك بقرار مغادرة الجنود الأميركيين لأفغانستان في الموعد المحدد”.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الاثنين، حيث أشارت إلى أنه يجري حاليا “تحديد عدد الأميركيين الذين ما زالو في أفغانستان والذين يريدون المغادرة”، مشيرة إلى أنه “يعتقد أنه رقم صغير”.

وأكدت ساكي أنه لن ” يكون لنا وجود مستمر في أفغانستان بعد الثلاثاء 31 أغسطس”، كما كشف عن إجلاء ” 6 آلاف شخص يحملون جواز السفر الأميركي” من أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد كشفت أن 26 طائرة أميركية غادرت مطار كابل، الأحد، مع استمرار عمليات الإجلاء.

وأكد البنتاغون على الرغبة الأميركية في مساعدة أكبر عدد من الراغبين على مغادرة أفغانستان، وعلى الاستمرار في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لمساعدات الأسر الأفغانية الراغبة بالمغادرة.

وشدد على القدرة فيما يتعلق بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان حتى النهاية، مشيرا إلى نجاحه في حماية مطار كابل من هجمات الصاروخية استهدفته قبل ساعات.

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