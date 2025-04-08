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البيت الأبيض: محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة

منذ 22 ثانية
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء “إن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ستستضيفها سلطنة عمان يوم السبت ستكون مباشرة”، ونفت إصرار إيران على أن المناقشات ستكون غير مباشرة.

وأضافت ليفيت “محادثات يوم السبت ستكون مباشرة”، مشيرة إلى أنها ليس لديها مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بينما أكدت الولايات المتحدة أن ستيف ويتكوف، الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب، سيقود المفاوضات مع إيران. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين إن “الموفد الخاص ويتكوف سيكون هناك”.

من جهته قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الثلاثاء إنه يتوقع تشديد العقوبات على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها النووي.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي. إن. بي. سي”: “بالتأكيد، أتوقع عقوبات مشددة للغاية على إيران، وآمل أن تدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي”.

وكان ترامب قد أعلن ليل الاثنين بشكل مفاجئ أن بلاده ستبدأ مباحثات “مباشرة” رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي، السبت المقبل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأكّدت طهران أن المحادثات ستعقد في عُمان، لكنها شددت على أنها ستكون “غير مباشرة”.

وعقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، عاود ترامب اعتماد سياسة “الضغوط القصوى” حيال طهران، لكنه أكد في موازاة ذلك انفتاحه على الحوار معها لإبرام اتفاق نووي جديد.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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