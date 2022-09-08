البيت الأبيض معزياً بوفاة الملكة إليزابيث.. نقف مع عائلة وشعب المملكة المتحدة

أعرب البيت الأبيض، الخميس، عن تعاطفه مع عائلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما ومع “شعب المملكة المتحدة”، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار.

وقالت جان- بيار لوسائل الإعلام “أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة” بعد وفاة إليزابيث الثانية.

من جهتها أشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بالملكة إليزابيث ووصفتها بأنها “روح بريطانيا العظمى” والصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة بعد وفاة الملكة بسلام في منزلها في اسكتلندا.

وقالت تراس ، متحدثة خارج مكتبها ومقر إقامتها في داونينج ستريت، إن الملكة كانت “مصدر إلهام شخصي لي وللعديد من البريطانيين”.

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة الثلاثاء “اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث”.

وأعلن قصر باكنغهام مساء الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً ليصبح ملكا لبريطانيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.