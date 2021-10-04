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البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

4 - أكتوبر - 2021
البيت الأبيض

البيت الأبيض - أرشيفية

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علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن “منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها”.

يذكر أنه أصاب عطل مفاجئ أكثر من 32 منصة إلكترونية عالمية، بما فيها منصات “فيسبوك”، ومحرك البحث الرئيسي “غوغل”، إذ يواجه ملايين من مستخدمي هذه المنصات مشكلات في الوصول إليها وفتحها.

وبحسب وكالات الأبناء العالمية، فقد رصد موقع Downdetector شكاوى كثيرة من كل أنحاء العالم تفيد بوجود أعطال تمنع كثيرا من المواقع من العمل، فكلما حاول مستخدم فتح أحد هذه المواقع يجد رسالة تفيد بوجود خطأ.

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