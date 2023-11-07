البيت الأبيض: من المتوقع خروج المزيد من الأمريكيين من غزة

قال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يكون المزيد من الأمريكيين من بين الرعايا الأجانب الذين سيغادرون غزة الثلاثاء.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين “نتوقع مغادرة المزيد من الأفراد غزة” عبر معبر رفح.

فيما قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الثلاثاء إنه تم إجلاء المجموعة الأولى من الكنديين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وأضاف للصحفيين “هم الآن آمنون وبخير في مصر ونحن سعداء للغاية”.

وأشارت وزارة الخارجية الرومانية في وقت سابق من يوم الثلاثاء 7\11\2023 إلى أن 103 مواطنين من رومانيا وأفراد أسرهم في غزة يأملون في مغادرة القطاع عبر معبر رفح الحدودي ودخول مصر.

وتمكن المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعائلاتهم من الخروج عبر معبر رفح منذ الأول من نوفمبر\تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان “المواطنون الرومانيون وعائلاتهم سيستقبلهم ممثلو السفارة الرومانية في مصر… الذين سيرافقونهم إلى القاهرة من حيث سيستقلون رحلة جوية خاصة إلى رومانيا”.

وذكرت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو إن أكثر من 260 رومانيا وعائلاتهم طلبوا إجلائهم من غزة حتى الآن.

وستواصل الوزارة الحديث مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإجلاء من تبقى من الرومانيين.

وأضافت الوزارة أن ستة أشخاص يحملون الجنسيتين الرومانية والإسرائيلية يعتقد أنهم من بين المحتجزين في غزة.