البيت الأبيض: نتنياهو يزور واشنطن الاثنين

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بالبيت الأبيض تأكيده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن يوم الاثنين المقبل.

وكان 3 مسؤولين إسرائيليين أفادوا، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن يزور رئيس نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان موقع “أكسيوس” أول من أورد نبأ الزيارة المفاجئة، وقال إنه إذا تمت الزيارة، فإن نتنياهو سيكون أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب شخصيا لمحاولة التفاوض على صفقة لإلغاء التعريفات الجمركية.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة، التي من المرجح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، جاءت الدعوة المفاجئة من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نتنياهو، الذي يزور حاليا المجر، عندما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية الرسوم الجمركية.

وفي إطار السياسة الجديدة التي أعلنها ترامب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات سلع إسرائيلية غير محددة إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ واشنطن أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس إن تلك الرسوم الجمركية قد تؤثر في صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

وكانت إسرائيل قد تحركت بالفعل يوم الثلاثاء لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما والآن تبلغ نسبة البضائع الأمريكية المعفاة من الضرائب نحو 98%.