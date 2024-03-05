البيت الأبيض: ندرس الخيارين العسكري والتجاري لإدخال المساعدات إلى غزة بحراً

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الطريق البحري يمكن أن ينقل حجما أكبر من المساعدات لكن الشاحنات هي أفضل وسيلة.

هذا وقال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة والأردن نفذتا إسقاطا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية إلى غزة في وقت سابق من يوم الثلاثاء 5\3\2024 لتسليم أكثر من 36800 وجبة للفلسطينيين.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، والمدعوم من الولايات المتحدة، في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.