الأثنين 12 ربيع الأول 1443 ﻫ - 18 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: نرصد التلاعب المحتمل في أسعار النفط

منذ 40 ثانية
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على أعضاء منظمة “أوبك” بشأن قضية المعروض من النفط.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين بساكي”، أن الحكومة الأمريكية تعالج أيضًا الأمور اللوجستية الخاصة بإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى رصد التلاعب المحتمل في الأسعار.

ويعاني المستهلكون في الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية العام الجاري، مع تعافي سعر النفط الأمريكي لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2014.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والحلفاء من خارجها قد أعلنوا تثبيت سياسة الإمدادات في نوفمبر المقبل عند زيادة تدريجية بمقدار 400 ألف برميل يومياً، رغم قوة الطلب وصعود الأسعار مؤخرًا.

    المزيد من أخبار العالم

    طائرة حربية إسرائيلية- أرشيفية
    زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي لتمويل هجوم محتمل ضد إيران
    مقر الاتحاد الأوروبي
    بولندا تحذر من ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي
    علما أمريكا وإيران
    واشنطن: لا ضرورة لإجراء محادثات إضافية مع إيران في بروكسل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    “شوكة” حزب الله انكسرت
    بيل غيتيس وابنته جينفير
    بالصور.. حفل زفاف إسلامي لابنة بيل غيتس وبتكلفة 2 مليون دولار
    الطيونة
    بعد “الغزوة”.. شكوى من أهالي عين الرمانة ضد نصرالله شخصياً