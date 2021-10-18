البيت الأبيض: نرصد التلاعب المحتمل في أسعار النفط

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على أعضاء منظمة “أوبك” بشأن قضية المعروض من النفط.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين بساكي”، أن الحكومة الأمريكية تعالج أيضًا الأمور اللوجستية الخاصة بإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى رصد التلاعب المحتمل في الأسعار.

ويعاني المستهلكون في الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية العام الجاري، مع تعافي سعر النفط الأمريكي لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2014.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والحلفاء من خارجها قد أعلنوا تثبيت سياسة الإمدادات في نوفمبر المقبل عند زيادة تدريجية بمقدار 400 ألف برميل يومياً، رغم قوة الطلب وصعود الأسعار مؤخرًا.