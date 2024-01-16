البيت الأبيض: نسعى لاتفاق رهائن جديد في غزة.. ولا نريد حربًا مع الحوثيين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة مستعدة لزيادة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وذلك مع تحول “إسرائيل” إلى مرحلة أقل شدة.

وقال البيت الأبيض، إنّ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك زار الدوحة في الأيام القليلة الماضية، لبحث اتفاق محتمل لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وذكر كيربي أن ماكجورك يجري “نقاشات جادة ومكثفة للغاية” مع القطريين بخصوص اتفاق رهائن آخر، لافتًا إلى أنّ المبعوث ركز في محادثاته في قطر على ستة أميركيين يعتقد أنهم لا يزالون محتجزين لدى حماس.

من جهة أخرى، أشار كيربي إلى أنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع حركة الحوثي اليمنية.

وقال كيربي: “لا نتطلع إلى توسيع الصراع. الحوثيون أمامهم خيار وما زال أمامهم الوقت لاتخاذ القرار الصحيح وهو وقف هذه الهجمات المتهورة”.

وأثرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر على الشركات وأثارت قلق القوى العالمية الكبرى.

ويقول الحوثيون إنهم ينفذون هذه الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين.