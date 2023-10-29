البيت الأبيض: نطرح على إسرائيل "أسئلة صعبة" بشأن هجومها على غزة

رفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد، الاعتراف بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه أكد أن واشنطن واضحة مع حليفتها.

وفي مواجهة الغضب المتزايد بشأن القصف الإسرائيلي للقطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قال سوليفان “لا نؤيد قتل الأبرياء سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو غير ذلك”.

يأتي ذلك في وقت توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها البرية في غزة، بينما قصفت طائراتها المقاتلة بحسب قولها، مئات الأهداف لحماس اليوم الأحد، فيما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك أي “وضوح” بين الحليفين بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية، قال سوليفان لشبكة (سي.بي.إس) إنهما يناقشان المسائل الصعبة والمساعدات الإنسانية والتمييز بين “الإرهابيين” والمدنيين الأبرياء، وكيف تفكر إسرائيل في مآلات عمليتها العسكرية.

وقال سوليفان: “نتحدث بصراحة، بشكل مباشر ونتشارك وجهات نظرنا وبطريقة واضحة وسنواصل ذلك”.

وأضاف: “لكنني سأكتفي بالقول بينما أتحدث هنا على الملأ إن الولايات المتحدة ستجعل مبادئها واقتراحاتها واضحة تمامًا، بما في ذلك حُرمة الحياة البشرية البريئة. وبعد ذلك سنواصل تقديم نصائحنا لإسرائيل على انفراد”.

وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، إنّ 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلًا، استشهدوا من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.