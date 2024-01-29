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البيت الأبيض: نعمل على هدنة إنسانية للإفراج عن عدد كبير من الرهائن

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يناير - 2024 9:31 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض الاثنين إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة ولكن لا يزال يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن واشنطن تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية بمدة كافية تسمح بالإفراج عن عدد كبير من المحتجزين.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الاثنين إنه جرى إحراز تقدم جيد في محادثات مطلع الأسبوع مع رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية بشأن طريق للمضي قدما نحو اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن والسجناء.

وذكر رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في ندوة نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت أنه يأمل تقديم إطار عمل لمثل هذا الاتفاق إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “وإيصالهم إلى موقع يمكنهم من المشاركة في التواصل بصورة بناءة”.

    المصدر :
  • رويترز

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