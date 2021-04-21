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البيت الأبيض: نووي إيران أساس التفاوض لكن توجد جوانب أخرى نهتم بها

منذ 6 ساعات
اميركا وايران

اميركا وايران

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أكد البيت الأبيض أنه لا يستطيع تحديد مدة زمنية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال في تصريحات لـ”العربية” مساء الأربعاء: “قدمنا أفكاراً في فيينا حول الاتفاق النووي والتفاوض حولها سيستمر”.

كما كشف أن “نهجنا في التعامل مع إيران يختلف عن الإدارة السابقة”.

إلى ذلك أضاف: “نعتقد أن المسار الدبلوماسي مع إيران أفضل لأميركا والعالم”.

وشدد على أن “الاتفاق النووي أساس مفاوضات فيينا لكن توجد جوانب أخرى نهتم بها”.

هذا ما أوضحته وزارة الخارجية الأميركية حيث أكدت أنها ستواصل معاقبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الميليشيات وبرنامج الصواريخ.

وقالت: “سنعمل على معالجة سلوك إيران الخبيث سواء بدعم الإرهاب أو برنامجها الصاروخي”.

كما لفتت إلى أن “هدفنا في فيينا جعل إيران تلتزم بالاتفاق النووي وأن تخضع لمراقبة حثيثة”، وذلك بحسب “العربية”.

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