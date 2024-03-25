البيت الأبيض: واشنطن لم تُحط علما بأي تغير في خطط زيارة وفد إسرائيلي

قال البيت الأبيض الاثنين إنه لم يُحط علما بأي تغير في خطط زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، على الرغم من تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة بسبب امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن مسؤولين أمريكيين كبارا سيعقدون رغم ذلك محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.

وشدد على أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأمريكية رغم قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول تقارير إلغاء الزيارة الإسرائيلية الأخرى، قال كيربي للصحفيين “كنا نتطلع لإجراء مناقشة حول البدائل والخيارات لهجوم بري كبير لأننا لا نعتقد أن الهجوم البري في رفح هو المسار الصحيح للعمل”.